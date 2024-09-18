Instagram'dan bomba adım.. Ebeveyn denetimi geliyor. 18 yaş altı bu kararlara çok üzülecek

Instagram 18 yaş altındaki gençleri doğrudan etkileyecek yeni bir takım kararlar aldığını duyurdu. Genç hesapları olarak adlandırılan yeni uygulama ile 18 yaşının altındaki kullanıcıların hesapları genç hesap olarak gözükecek. Bununla 18 yaşın altındaki kullanıcıların gördükleri içerikler kısıtlanacak. Meta ilk adımda ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’da bu adımı 17 Eylül tarihinden itibaren devreye koyduğunu açıklarken, aynı prosedürün Ocak ayından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlayacağını açıkladı.
PEKİ NASIL OLACAK?
Genç hesapların nasıl olacağına dair kafalarda soru işaretleri oluştu. Genç hesap hakkında uygulanacak adımlar madde madde şu şekilde olacak:
- 18 yaş altı kullanıcıların yani reşit olmayan kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.
- -"Genç hesap" sahiplerinin hesapları otomatik gizli olacak. Bu sayede yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek.
- 18 yaş altı kullanıcılar sadece takipleştikleri hesaplarla mesajlaşabilecek.
- Instagram, Genç hesap ile 18 yaş altının Keşfet ve Reels bölümlerinde karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas içerikler" bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak.
- "Genç hesapları", 18 yaş altı kullanıcılara zaman uyarısı da yapacak. Günde 1 saati geçen kullanıcılara Instagram’dan çıkmalarını hatırlatan bildirimler gönderilecek.
- 18 yaş altı hesaplar akşam 22.00 ve sabah 07.00 arası "uyku moduna" girecek. Bu saatlerde gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.
- 18 yaş altı ebeveynleri, çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. 18 yaş altının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini ebeveynler tarafından görülebilecek.
- Ebeveynler çocuklarının son bir hafta içerisinde hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Fakat mesajların içeriğine erişemeyecek.