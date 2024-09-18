Instagram'dan bomba adım.. Ebeveyn denetimi geliyor. 18 yaş altı bu kararlara çok üzülecek

Instagram 18 yaş altındaki gençleri doğrudan etkileyecek yeni bir takım kararlar aldığını duyurdu. Genç hesapları olarak adlandırılan yeni uygulama ile 18 yaşının altındaki kullanıcıların hesapları genç hesap olarak gözükecek. Bununla 18 yaşın altındaki kullanıcıların gördükleri içerikler kısıtlanacak. Meta ilk adımda ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’da bu adımı 17 Eylül tarihinden itibaren devreye koyduğunu açıklarken, aynı prosedürün Ocak ayından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

PEKİ NASIL OLACAK?

Genç hesapların nasıl olacağına dair kafalarda soru işaretleri oluştu. Genç hesap hakkında uygulanacak adımlar madde madde şu şekilde olacak: