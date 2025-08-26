Instagramdan tartışma yaratacak Reels hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram, Reels özelliğinde kritik bir yeniliğe imza attı. Kullanıma sunulan Reels Bağlama' özelliği ile kısa videoları bir araya getirerek içerik üreticilerine izlenmelerine katkı sağlayacak yeni imkanlar tanıyacak

Instagramın kullanıma sunduğu Reels özelliğindeki kritik değişiklikle birlikte Reels Bağla seçeneği kullanılarak, videolarını daha önceden oluşturdukları bir seriye kolayca ekleyebilecekler.

Böylece üretien videoların seri hale gelmesi ve takip edilmesi kolaylaşacak.

Kullanıcılar bir serinin herhangi bir bölümünü izlerken, diğer bölümlere tek bir dokunuşla rahatça geçiş yapabilecek. Bu da sevdikleri içerik üreticisinin ilgili tüm videolarına dağılmadan, tek bir yerden erişebilmeleri anlamına geliyor.

