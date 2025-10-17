Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamalarının arasında yer alan Instagram kullanıcı deneyimini arttırmak için attığı adımları sürdürüyor. Teknolojinin sürdüğü gelişim, rekabet ortamının kızışması teknoloji devlerini yeni adımlar atmaya zorluyor. Instagram son aylarda peş peşe attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.



Kullanıma sunulan yeni özelliğe; Ayarlar > Haretlerin> İzleme Geçmişi bölümünden ulaşmak mümkün. İzleme geçmişinizde, sıralamayı eskiden yeniye düzenleyebilir ve tüm tarihler arasında seçim yaparak görüntüleme yapabilirsiniz.

Öte yandan geçmişinizde olmasını istemediğiniz bir videoyuda üzerine basılı tutarak silmek mümkün.

Yeni kullanıma sunulan özellikte izleme geçmişiniz 30 gün boyunca depolanıyor. Özellikle ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Uygulamanın kullanımına özelliğin katkısı da tartışma konusu oldu.