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Instagram DM kutusuna 'durum güncellemesi getirdi. Mesajlara giren şaştı kaldı

Instagram DM kutusuna yeni bir özellik ekledi. M kutusuna giren kullanıcıları şaşkına çeviren özelliğin WhatsApp'taki 'durum' özelliğine benzemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:02
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Instagram'ın mesajlar bölümüne not ekleme güncellemesi yapıldı

Instagram DM kutusuna 'durum güncellemesi getirdi. Mesajlara giren şaştı kaldı
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Instagram’ın iletişim ağlarından biri olan DM (Direkt Mesaj)’de yeni bir güncelleme dikkatleri çekti. iOS ve Android için getirilen özelliğin WhatsApp’a benzediği gözlerden kaçmadı.

Instagram'ın “not özelliği”nin geçtiğimiz aylarda test edildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu özelliğin, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldığı fark edildi.

NOT PAYLAŞMAYI SAĞLIYOR

DM kutusundaki arama çubuğunun altındaki yeni bir bölümde takipçilerine özel notlar oluşturmaya yarayan özellikle WhatsApp ve MSN Messenger'in durum özelliğine benzediği fark edildi.

NOTLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

Instagram not özelliğini şöyle tanımladı:

Bir not bıraktığınızda kişiler bildirim almayacak. Kişiler notunu 24 saat boyunca görebilir ve bir mesajla yanıtlayabilir.

Ancak Instagram'ın bu özelliği bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından ise "gereksiz" bulundu.

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