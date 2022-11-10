Instagram DM kutusuna 'durum güncellemesi getirdi. Mesajlara giren şaştı kaldı

Instagram’ın iletişim ağlarından biri olan DM (Direkt Mesaj)’de yeni bir güncelleme dikkatleri çekti. iOS ve Android için getirilen özelliğin WhatsApp’a benzediği gözlerden kaçmadı.

Instagram'ın “not özelliği”nin geçtiğimiz aylarda test edildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu özelliğin, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldığı fark edildi.

NOT PAYLAŞMAYI SAĞLIYOR

DM kutusundaki arama çubuğunun altındaki yeni bir bölümde takipçilerine özel notlar oluşturmaya yarayan özellikle WhatsApp ve MSN Messenger'in durum özelliğine benzediği fark edildi.

NOTLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

Instagram not özelliğini şöyle tanımladı:

Bir not bıraktığınızda kişiler bildirim almayacak. Kişiler notunu 24 saat boyunca görebilir ve bir mesajla yanıtlayabilir.

Ancak Instagram'ın bu özelliği bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından ise "gereksiz" bulundu.

İŞTE YENİ GÜNCELLEME İLE İLGİLİ YAPILAN SOSYAL MEDYA YORUMLARI