Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram uygulamasının paylaşılacak içeriği zamanlamayı ve masaüstü tasarımının yenilendiğini duyurmasından Instagramda yeni bir özellik aktif olmaya başladı. Peki, Instagramın yeni özelliği nedir? Instagramın yeni not özelliği nasıl çalışır?

Instagram yeni notlar özelliğini duyurdu. Yavaş yavaş Instagram kullanıcılarının hesaplarında notlar özelliği aktifleşmeye başladı.

Instagram yıllardır telefon uygulamasının kötü bir kopyası olarak kullanıcıların karşısına çıkan masaüstü sürümü nihayet yenilenirken, artık paylaşımların zamanlanabileceği duyuruldu.

Instagramın notlar özelliği şu an için mobil uygulamada aktif görünürken, henüz masaüstü sürümünde yer almıyor.

Instagramın yeni notlar özelliğini görebilmek için “mesajlar” bölümüne girmek gerekiyor. Mesajlardan hemen önce tıpkı “hikayeler” gibi kullanıcıların fotoğraflarıyla yazdıkları görünüyor.

Instagram kullanıcıları, “notlar”a 60 karakterlik bir yazı yazabiliyor ve diğer kullanıcıların yazdıklarına da yanıt verebiliyorlar.