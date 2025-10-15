Meta, bünyesindeki popüler sosyal medya platformu Instagram’da genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor.
Instgram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji!
Meta, Instagram’da genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için PG-13 film derecelendirme sistemine eşdeğer içerik kısıtlaması getiriyor. Yıl sonuna kadar yürürlüğe girecek yeni düzenleme, yapay zekâ sohbetlerini de denetim altına alacak.Bedirhan Altundağ
Geçen yıl hesap gizlilik ayarlarını güncelleyen platform, bu kez içerik sınırlamasıyla güvenlik duvarını bir adım daha ileri taşıyor.
Şirket, yıl sonuna kadar film endüstrisinde kullanılan PG-13 derecelendirme sistemini temel alan yeni politikasını uygulamaya koyacak ve 18 yaş altı kullanıcıların görebileceği içerikleri kısıtlayacak.
Yeni düzenleme sadece genel paylaşımları kapsamayacak. Instagram, yapay zekâ tabanlı sohbet botlarının da çocuklarla uygunsuz içerikte iletişim kurmasını engellemek üzere denetim mekanizması oluşturacak.
ABD’li yasa koyucuların incelemesi altında olan bu botlar, bundan sonra yaşa uygun olmayan hiçbir yanıt veremeyecek.
Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, PG-13 standardının ebeveynler için tanıdık bir referans noktası olduğunu belirterek, yeni modeli ailelerin beklentilerinin şekillendirdiğini ifade etti:
“Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi.” Eulenstein, PG-13 filmlerin sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebileceğini hatırlatırken, Meta, genç kullanıcılara çıplaklık içeren hiçbir içeriğin kesinlikle önerilmeyeceğini vurguladı.
Yeni dönemle birlikte Instagram, gençlerin yetişkin içeriklere erişimini zorlaştıracak ve bazı hesaplarla etkileşimi tamamen kısıtlayacak.
Ebeveynlerin devreye alabileceği “Sınırlı İçerik” adlı yeni özellik ise PG-13 standardından bile daha sıkı denetim sağlayacak.
Platform, içeriği derecelendirmek için binlerce ebeveynin görüşünü aldı ve denetimi yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendirerek sürdürecek.
Facebook, WhatsApp ve Messenger’ın da sahibi olan Meta, özellikle ABD’de gençleri bağımlı hâle getirdiği iddialarıyla açılan davalar gibi çocuk güvenliği konusundaki eleştirilerle uzun süredir mücadele ediyordu.
Şirket, bu yeni adımla çocuklara yönelik en kapsamlı güvenlik reformlarından birini hayata geçirmiş oldu.