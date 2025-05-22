İnsülini düzenliyor, vücudu güçlendiriyor! Mucize besinin sırrı çözüldü

Küçük siyah taneleriyle mutfaklarda “kara şimşek” olarak bilinen beluga mercimeği, bilim dünyasının radarına takıldı.

Kan şekerini dengeleyici etkisi, insülin direncini azaltma potansiyeli ve demir ile magnezyum gibi kritik minerallerle dolu yapısıyla bu süper besin, sağlıklı yaşam arayışında yeni bir yıldız olarak parladı.

Uzmanlar, düzenli tüketiminin diyabetten kalp sağlığına kadar geniş bir yelpazede faydalar sunduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Beluga mercimeği, yüksek protein ve lif içeriğiyle dikkat çekti. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, mercimek türlerinin, özellikle beluga mercimeğinin, kan şekeri seviyelerini düzenlemede etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, mercimeğin içerdiği düşük glisemik indeksli karbonhidratların ve polifenol antioksidanlarının, yemek sonrası kan şekeri artışlarını baskıladığını gösterdi.

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Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Mercimek, özellikle beluga türü, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Lif ve mineral içeriği, metabolik sağlık için vazgeçilmez” dedi. Willett, bu besinin glisemik yükü düşük olduğu için diyabet hastalarının diyetinde kilit bir rol oynayabileceğini belirtti.

İNSÜLİN VE KAN ŞEKERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Beluga mercimeği, içerdiği yüksek lif sayesinde sindirimi yavaşlatarak kan şekerinde ani yükselmeleri önledi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir başka çalışmada, düzenli mercimek tüketiminin açlık kan şekeri seviyelerini %15 oranında düşürebileceği ve insülin direncini iyileştirebileceği kanıtlandı. Bu etki, özellikle beluga mercimeğinin yüksek polifenol içeriğine bağlanıyor. Polifenoller, hücre hasarını azaltarak insülinin daha etkin çalışmasını sağladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan endokrinolog Prof. Dr. Susan Jebb, “Beluga mercimeği, kan şekeri kontrolünde doğal bir dengeleyici olarak öne çıkıyor. İnsülin direnciyle mücadelede diyetin temel taşlarından biri olabilir” diyerek bu besinin önemine dikkat çekti.

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DEMİR VE MAGNEZYUM DEPOLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Beluga mercimeği, mineral zengini yapısıyla da fark oluşturdu. Yarım bardak pişmiş beluga mercimeği, günlük demir ihtiyacının yaklaşık %15’ini ve magnezyum ihtiyacının %10’unu karşıladı.

Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek kansızlık (anemi) riskini azaltırken, magnezyum kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kalp sağlığı için kritik bir rol oynadı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky, “Magnezyum, 300’den fazla enzim reaksiyonunda yer alıyor ve beluga mercimeği gibi besinler, bu mineralin doğal yoldan alınması için ideal” dedi. Zeratsky, magnezyumun insülin duyarlılığını artırarak diyabet yönetiminde ek bir avantaj sağladığını ekledi.

KALP SAĞLIĞI VE DAHA FAZLASI

Beluga mercimeğinin faydaları sadece kan şekeri ve mineral desteğiyle sınırlı değil. İçerdiği antioksidanlar, kötü kolesterolü düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekledi.

European Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, düzenli mercimek tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve damar sağlığını koruduğunu gösterdi. Ayrıca, yüksek lif içeriği bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini besleyen iyi bakterilerin artmasını sağladı.

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UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİLERİ

Beslenme uzmanları, beluga mercimeğinin haftada 2-3 kez, yaklaşık yarım bardak porsiyonlarla tüketilmesini önerdi.

Çorba, salata veya garnitür olarak kolayca hazırlanabilen bu besin, pişirildiğinde şeklini koruyarak yemeklere hem lezzet hem de estetik kattı. Dr. Willett, “Beluga mercimeğini haşlayıp salatalara eklemek veya zeytinyağlı yemeklerle kombinlemek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek” dedi.

Ancak, uzmanlar böbrek hastalığı olanların veya magnezyum takviyesi kullananların tüketim miktarını doktorlarıyla değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı magnezyum alımı, nadir de olsa ishal veya karın krampları gibi yan etkilere yol açabilir.

TABAKTA SAĞLIK DEVRİMİ

Beluga mercimeği, küçük siyah tanelerinde büyük bir sağlık potansiyeli barındırdı. Kan şekerini dengelemesi, insülin direncini azaltması ve demir ile magnezyum gibi hayati mineralleri sunmasıyla, bu besin modern diyetin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, beluga mercimeğinin sadece bir garnitür değil, aynı zamanda bir sağlık kalkanı olduğunu kanıtladı.