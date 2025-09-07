İnsuyu Mağarası sularını kaybetse de ziyaretçisini kaybetmedi

Sularını kaybeden Türkiye'nin ilk turistik mağarası olan İnsuyu Mağarası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliği taşıyan İnsuyu Mağarası, Burdur- Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Sarpgüney Tepesi'nin eteklerinde yer alıyor. Jeolojik olarak kalkerlerden meydana gelen ve suyun etkisiyle sarkıtlar, dikitler ve doğal dehlizler oluşturduğu mağara, bir zamanlar içerisinde yer alan 9 göl ile sularla doluydu. İnsuyu Mağarası, özellikle 1965'te turizme açıldıktan sonra şifalı suyuyla da büyük ün kazanırken, mağara suyunun şeker hastalığına iyi geldiğine dair rivayetler, Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta yurt dışından ziyaretçilerin akın etmesini sağladı. Son 20 yılda iklim değişikliği, insan kaynaklı aşırı su kullanımı ve çevresel etkiler nedeniyle mağaradaki sular hızla çekilmeye başladı. 2014'te mağaradaki büyük göl tamamen kurudu ve günümüzde göllerin tamamında su bulunmuyor. Mağaranın yalnızca yağmur sonrası sarkıtlardan damlayan suları kalırken bu durum, bölgenin doğal su döngüsünün bozulduğunu ve İnsuyu Mağarası'nın artık "fosil mağara" statüsüne geçtiğini gösteriyor.

SULARINI KAYBETSE DE ZİYARETE ENGEL OLMADI

Anayola yakınlığı ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olduğu için yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilen İnsuyu Mağarası, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle yıllarca oluşan sarkıtlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, mağara içerisinde çektikleri fotoğraflarla anılarını ölümsüzleştiriyor.

"GERÇEKTEN DOĞA HARİKASI"

Afyonkarahisar'dan ailesi ile birlikte İnsuyu Mağarası'nı ziyaret eden Kadir Bostan, "Biz Antalya'dan Afyon'a gidiyorduk. Tabelayı görünce dikkatimizi çekti. Biz de bir bakalım mağarayı görelim dedik. Gerçekten doğa harikası bir şey. Geldiğimize de çok mutlu olduk. Sarkıklar da çok değişik şekil almış. Bilmiyorum kaç yıl, kaç asırda bu şekli almış olabilir ama gerçekten çok harika bir şey. Kesinlikle Antalya'ya yolu düşüp uğramak isteyen olursa kesinlikle tavsiye ediyorum bu güzellikleri gelip görsünler" dedi.