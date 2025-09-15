Intel, Altera hisselerini elden çıkarttı

Çip üreticisi Intel, uzun süredir süregelen maliyet baskılarını hafifletmek için önemli bir adım attı. Şirket, Altera adlı programlanabilir çip birimindeki yüzde 51’lik hissesini 3,3 milyar dolara özel sermaye şirketi Silver Lake’e devretti. Nisan ayında açıklanan satış, geçen hafta resmen tamamlandı. Intel, kalan yüzde 49’luk hisseyi ise elinde tutmaya devam edecek.

MALİYET HEDEFLERİ REVİZE EDİLDİ

Satıştan elde edilen nakit kaynak sayesinde Intel, 2025 yılı için daha düşük bir işletme gideri hedefi belirledi. Şirket, önceki 17 milyar dolarlık tahminini 16,8 milyar dolara çekti. Bununla birlikte 2026 için belirlenen 16 milyar dolarlık hedefte herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YÖNETİMDEN NET MESAJLAR

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, ikinci çeyrek sonuçlarında şirketin daha disiplinli bir mali yapı kurma hedefinde olduğunu vurgulamıştı. CFO David Zinsner ise, “Operasyonel maliyetleri azaltmaya, sermaye verimliliğimizi artırmaya ve temel olmayan varlıklarımızı değerlendirmeye yönelik değişiklikler olumlu sonuç veriyor” dedi.

YATIRIMCI GÜVENİ YENİDEN CANLANIYOR

Hisselerdeki son artışla birlikte Intel’in yıl başından bu yana değer kazanımı yüzde 25’e ulaştı. Bu yükseliş, şirketin zorlu piyasa koşullarında attığı stratejik adımların yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.