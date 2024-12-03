Intel CEO'su 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı

Intel’in eski CEO’su Pat Gelsinger, 1 Aralık itibarıyla görevinden ayrıldı ve 10 milyon doları aşan bir tazminat paketiyle gündemde. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan açıklamaya göre, Gelsinger ile Intel arasında bir “emeklilik ve ayrılık anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Gelsinger’a 18 aylık maaşına eşdeğer olan 1.875 milyon dolar ve 2024 yıllık bonusunun 11/12’sini kapsayan yaklaşık 3.15 milyon dolar ödenecek. Bunun yanı sıra, hedeflenen bonusunun 1.5 katı olan 5.16 milyon dolar daha alması bekleniyor. Toplamda bu rakam, performans kriterlerine bağlı olarak 10.18 milyon dolara ulaşabilir.

Gelsinger’in ayrılığı, Intel için çalkantılı bir döneme denk geldi. Şirket, 2024 yılında finansal zorluklar yaşadı; yıllık 1.6 milyar dolar net zarar açıklarken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 1.5 milyar dolar kar elde etmişti. Bu ekonomik daralma nedeniyle Intel, maliyetleri düşürmek amacıyla çalışanlarının %15’ini, yani 15 bin kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Gelsinger’in ayrılığı sonrası CEO koltuğuna David Zinsner ve Michelle Johnston Holthaus ortak olarak atandı. Zinsner daha önce şirketin CFO’su, Holthaus ise müşteri bilişim grubu genel müdürüydü. Intel yönetim kurulu ise kalıcı bir CEO arayışı için bir komite kurdu.

Pat Gelsinger’in yerine gelen bu değişiklik, Intel’in hisse senetlerinde kısa süreli bir artışa neden olsa da, bu durum uzun vadeli belirsizlikleri gideremedi. Şirket, yonga üretim modeli değişikliğine geçiş sürecinde zorlanırken, Gelsinger’in “emeklilik” kararı şirketin yönetim dinamiklerini yeniden sorgulatıyor.