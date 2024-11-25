Intel, Folsom Kampüsü'nü satıyor

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel Corporation, maliyetleri düşürmek ve faaliyetlerini optimize etmek için Kaliforniya’daki Folsom kampüsünü satışa çıkarıyor. 150 dönümlük bu tesis, Intel’in yıllardır önemli operasyonlarını yürüttüğü yerlerden biri olarak biliniyor. Ancak, çip devi son yıllarda hem teknoloji hem de üretim alanında liderlik pozisyonunu kaybetmiş durumda.

YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİREN SATIŞ KARARI

Intel’in Folsom kampüsünü satma kararı, satışlarındaki düşüşün ve artan maliyetlerin etkisiyle alınan bir adım olarak görülüyor. Şirket ayrıca 50 dönümlük Hawthorn Farm mülkünün geleceğini de değerlendiriyor. Bu süreçte, Silikon Vadisi’ndeki merkez tesislerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Intel’in, yapay zeka odaklı çip geliştiren rakiplerinin gerisinde kaldığı bir dönemde bu stratejik hamle dikkat çekiyor.

Yapay zeka çipleri, özellikle büyük dil modelleri gibi karmaşık iş yüklerine uyum sağlayabilen sistemler geliştiren şirketler için büyük bir önem taşıyor. Intel, bu alanda NVIDIA gibi rakiplerine yetişmekte zorlanıyor. Şirketin performans kayıplarını telafi etmek için bu satışın, mali denge sağlama ve inovasyon alanlarına yatırım yapma amacı taşıdığı belirtiliyor.

YENİ ÇİP OYUNCULARININ YÜKSELİŞİ

Intel’in bu zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, sektörde dikkat çeken diğer bir oyuncu MatX, yakın zamanda 80 milyon dolarlık yeni bir yatırım alarak ön plana çıktı. Yapay zeka çip tasarımı üzerine yoğunlaşan şirket, büyük dil modellerine yönelik optimize edilmiş çözümleriyle dikkat çekiyor. Kurucuları, geliştirdikleri teknolojinin NVIDIA GPU’larını performans ve maliyet açısından geride bırakabileceğini iddia ediyor.

MatX’in elde ettiği bu başarı, yapay zeka donanımı alanındaki yatırımcı ilgisini artırıyor. Şirket, 300 milyon dolara yaklaşan değerlemesiyle sektördeki potansiyelini kanıtlamış durumda. Bu durum, Intel gibi köklü oyuncuların sektördeki yenilikçi rakiplerle olan mücadelesini daha da çetin hale getiriyor.

Intel’in bu kritik hamlesi, şirketin yapay zeka alanındaki pozisyonunu nasıl yeniden şekillendireceğini gösterecek. Ancak, satış kararıyla sağlanacak kaynakların, sektörde liderliği geri kazanmak için nasıl kullanılacağı merakla bekleniyor.