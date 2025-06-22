Intel, Malezya'ya 10 milyar dolar yatırdı

Malezya'da yarı iletken endüstrisi, son yıllarda küresel teknoloji şirketlerinin odağı haline geldi. Ülke, yarı iletken cihaz ihracatında dünyanın üçüncü büyüğü konumunda bulunuyor ve bu alandaki pazar payını artırma hedefiyle önemli adımlar atıyor. Intel'in 1972'den beri Malezya'daki köklü varlığı, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinde kilit bir oyuncu haline gelmesinde önemli rol oynadı.

INTEL'DEN YENİDEN YATIRIM VE İSTİHDAM ARTIŞI

Intel, Malezya'ya yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yeniden yatırım planı duyurdu. Bu büyük yatırım, şirketin Malezya'daki iş gücünü 12.300'ün üzerine çıkarmasını sağlayacak. Bu gelişme, Malezya'nın yarı iletken üretimindeki yeteneklerini daha da ileriye taşıyacak ve ülkenin teknoloji sektöründeki büyüme hedeflerini destekleyecek.

Yatırım, Malezya'nın yeni Endüstriyel Master Planı (NIMP 2030) ve Ulusal Yarı İletken Stratejisi (NSS) gibi ulusal çerçevelerle uyumlu. Bu stratejiler, Malezya'nın sanayi ekosistemini sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Yatırım, özellikle ülkedeki gelişmiş çip paketleme ve test operasyonlarının genişletilmesine odaklanacak.

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HÜKÜMETTEN TAM DESTEK

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Intel'in bu kararını ülkenin yatırım merkezi olarak güvenilirliğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. Bakan, Malezya Hükümeti'nin Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) aracılığıyla Intel'in sürekli büyümesine tam destek vereceğini belirtti.

Malezya, yarı iletken endüstrisine 100 milyar doların üzerinde yatırım çekme hedefiyle, küresel üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ülkenin istikrarlı yönetimi, net dijital stratejileri ve güçlü kurumsal koordinasyonu, küresel teknoloji devleri arasında güven uyandırıyor.

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GOOGLE'IN DİJİTAL HAMLESİ VE MALEZYA'NIN CAZİBESİ

Intel'in yanı sıra, Google da Malezya'nın dijital geleceğine önemli bir katkı sağlayarak ülkedeki ilk veri merkezi ve Google Bulut Bölgesi'ni kurmak için yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu proje, 26.500 yeni iş yaratması ve uzun vadede 3 milyar doların üzerinde ekonomik değer katması bekleniyor.

Google ve Intel gibi firmaların yatırımları, Malezya'nın dijital yatırım destinasyonu olarak cazibesini artırıyor. Ülkenin düşük afet riski, sağlam enerji altyapısı ve sürdürülebilirlik taahhütleri, yatırımcılar için çekici unsurlar arasında yer alıyor. Malezya Dijital Kurumu (MDEC) CEO'su Anuar Fariz Fadzil, ülkenin Güneydoğu Asya'da veri merkezi gelişimleri için en iyi tercih haline geldiğini vurguladı. Bu yatırımlar, Malezya'yı bölgesel bir dijital altyapı lideri olarak konumlandırma hedefiyle, Malezya Dijital Girişimi ve Ulusal Yapay Zeka Yol Haritası gibi stratejik çerçevelerle uyumlu ilerliyor.