Intel ve Apple ortaklık için masada! Teknoloji dünyasının gözü bu anlaşmada

Teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden Intel son dönemde zor günler geçiriyor. Yarı iletken çip üretiminin en önemli markalarından biri olan ABD’li şirkete bir başka çip üretim devi Nvidia ve SoftBank toplamda 7 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Öte yandan ABD hükümeti, Intel’in bir ekonomik krize girmemesi için 8,9 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleşmişti. Söz konusu hisse alımı ABD Başkanı Trump’ın ABD’li şirketleri koruma anlayışının bir parçası olarak görüldü.

APPLE İLE MASAYA OTURDULAR

ABD basını Intel’e gelmesi beklenen yeni yatırımlarla ilgili çarpıcı bir haberi paylaştı. Buna göre Intel, Apple ile ortaklık için masaya oturdu. Apple’ın Intel ile olası ortaklığı sembolik olarak önem taşıyor. Apple, kendi ürettiği çipleri kullanmadan önce Intel’in sadık müşterileri arasındaydı. İki şirket arasındaki olası işbirliğinin üretim bazlı olması bekleniyor. Intel'in Apple tarafından tasarlanan çiplerden bazılarını üretebileceği öğrenildi. Öte yandan Intel’in Apple'ın veri merkezleri için çip üretebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

INTEL’E YATIRIMIN ARKA PLANI SİYASİ Mİ?

Öte yandan Wall Street ve Silikon Vadisi’ne yakın bazı isimler Intel’e yönelik yatırımların artmasının arkasındaki asıl nedeni konuşuyor. Buna göre söz konusu yatırımların siyasi temelli olabileceği üzerinde duruluyor. Ekonomi ve teknoloji çevreleri, Intel’in gelecek vizyonuna inançtan çok ABD Başkanı Trump’ın gözüne girmek için bazı şirketlerin Intel’e yatırım yapabileceği üzerinde duruyor.

Apple CEO’su Tim Cook'un geçen ay Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Amerikan imalatını desteklemek için yurt içinde 600 milyar dolar harcama sözü vermişti. Söz konusu yatırımın bu sözün bir parçası olabileceğinin altı çiziliyor.

Öte yandan Intel hisseleri, Apple ile ortaklık haberlerinin çıkması sonrası yükselişe geçti. İki dev şirket arasındaki görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydediliyor.