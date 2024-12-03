Intel, XeSS teknolojisini güncelledi

XeSS 2, temel olarak DLSS 3 ile büyük benzerlikler taşıyor. Süper çözünürlük kısmı, orijinal XeSS ile benzer şekilde çalışarak daha düşük çözünürlükte oyun oynayarak performansı artırmayı sağlıyor. Ancak en büyük yenilik, DirectX 12 ve Vulkan desteği ile XeSS 2'nin daha fazla oyunla uyumlu hale gelmesi.

XeSS 2'nin en büyük yeniliği, kare üretimidir. Bu teknoloji, diğer kare üretim araçları gibi iki kareyi karşılaştırarak ara bir kare oluşturmak için çerçeve interpolasyonu kullanıyor. Intel, bu işlemi gerçekleştirmek için grafik kartında iki AI modeli çalıştırıyor. Ancak, kare üretimi yalnızca Intel'in XMX AI hızlandırıcılarına sahip GPU'larla kullanılabiliyor. XeSS 2, Nvidia RTX 40 serisi GPU'larına özel olan DLSS 3'ün aksine, XMX çekirdekleri bulunan tüm GPU'larla uyumlu.

XeSS 2 ile birlikte tanıtılan bir diğer yeni özellik ise XeLL (Xe Low Latency). Bu özellik, Nvidia Reflex'e benzer olarak, CPU'dan geçen bir kareyi doğrudan GPU'ya gönderiyor ve normal render kuyruğunun dışına çıkıyor. Intel, XeLL'in, kare üretimi için gerekli olan bir özellik olduğunu belirtiyor çünkü kare üretimi gecikmeyi artırabiliyor.

Intel, XeSS 2'nin B580 kartıyla birlikte F1 24 gibi oyunlarda 3.9 kat daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor. XeSS 2'nin ilk kez hangi oyunlarda kullanılacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak, Intel, Assassin’s Creed Shadows, Marvel Rivals ve Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii gibi oyunlarda bu teknolojinin yer alacağını belirtti. Yeni özellik, B580 grafik kartının 13 Aralık'taki çıkışıyla birlikte oyunlarda görülebilecek.