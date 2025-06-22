Inter 3 puanı 90+2'de aldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti.

İtalyan devi, maçın başından sonuna dek topa sahip olan taraf olsa da; Japonya temsilcisinin 11. dakikadaki ilk isabetli şutu golle sonuçlandı ve Inter 1-0 geriye düştü.

Milano ekibinin aradığı gol ise 78. dakikada Lautaro Martinez'in şık vuruşuyla geldi. Inter'i galibiyete taşıyan golü ise 90+2'de Valentin Carboni kaydetti.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Inter 4 puana yükseldi. Urawa Red Diamonds ise 0 puanda kaldı.