20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zanetti Mersin'de

Mersin'de, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:12
Takip Et

Inter Akademi Türkiye tarafından Yenişehir ilçesindeki Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe Marco Monti katıldı

Zanetti Mersin'de
+
Aa
-

Inter Akademi Türkiye tarafından Yenişehir ilçesindeki Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Inter'in İkinci Başkanı Javier Zanetti, Inter'in Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, Mersin'in 62 branşa 457 kulübe ve yaklaşık 180 bin lisanslı sporcuya sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin sporla kazanılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Pehlivan, Inter Akademi Türkiye'nin kurulmasında destek verenlere teşekkür etti.

Pehlivan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, ülkesini Inter'de temsil ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hakan Çalhanoğlu gibi kardeşlerimiz çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Bu da şu açıdan önemli; keşfedilmeyen yetenek yok gibidir. Eğer birisinde bir yetenek var ve o keşfedilmemişse bu hiç yok anlamına gelir çünkü o yetenekten ne kendisi ne de toplumlar faydalanır. O yüzden hangi alanda olursa olsun, yeteneklerin ortaya çıkarılması önemli. Yeteneklerin yönetilmesi meselesi de önemli. 1500 çocuğumuza bu okullarda hizmet ediyorlar. Türkiye genelinde de 10 ilimizde şubeleri olmakla birlikte toplamda 2 bin civarında, 1500'ü Mersin'de. Dolayısıyla Inter kulübünün de odak noktasını teşkil ediyor ilimiz."

Inter İkinci Başkanı Zanetti de böyle bir programda buluşmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Inter Akademi Türkiye'nin önemine değinen Zanetti, "Inter'in bu projesi çok büyük. Bütün duygularımızı bu projede yansıtmak bizim için çok önemli. Bu nedenle bu projeyi gerçekleştiren ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje eminim ki hem benim hem de sizin için çok önemli. Topraklarımıza güzel projelerle dönmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'in de konuşma yaptığı programda, Inter Akademi Türkiye yönetici ortakları Hüseyin Altun, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Kılavuz da akademinin yapılanması hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Zanetti'ye çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Inter İkinci Başkanı Zanetti, kentteki programları kapsamında, Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerini de ziyaret etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.