Inter Başkanından Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Kaynak: DHA
Inter Başkanından Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Marotta, “Hakan bizim için bugüne kadar çok kıymetli bir oyuncuydu. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Marotta, daha önce yaptığı ve yanlış anlaşılan bir açıklamanın İran kökenli futbolcu Taremi’ye yönelik olduğunu belirtti. Marotta, “Hakan bizim için bugüne kadar çok kıymetli bir oyuncuydu. Şu anda da öyle. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder” ifadelerini kullandı.

Başkan, Hakan’ın performansından ve takıma katkılarından duyduğu memnuniyeti vurgularken, söz konusu yanlış anlaşılmanın da düzeltildiğini ifade etti.

Son Haberler
Inter Başkanından Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Inter Başkanından Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Damada kurşun yağmuru
Damada kurşun yağmuru
Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Sokak ortasında döve döve öldürdüler
Sokak ortasında döve döve öldürdüler
3. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
3. kattan düşen genç kız ağır yaralandı