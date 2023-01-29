Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı

İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Inter, Cremonese'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter'in gollerini 21. ve 65. dakikalarda Lautaro Martinez attı.
Cremonese'nin golü ise 11. dakikada David Okereke'den geldi.
Inter, 40 puanla lider Napoli'yi takibini sürdürürken Cremonese, 8 puanla son sırada kaldı.
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