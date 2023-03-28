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Hakan Çalhanoğlu'ndan 2027 kararı

İtalyan ekibi Inter, başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 20:20
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Inter Hakan Çalhanoğlu ile uzattı

Hakan Çalhanoğlu'ndan 2027 kararı
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İtalyan ekiplerinden Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı. Çalhanoğlu, sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor.

İtalyan ekibi, başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Yeni sözleşmeye göre Hakan Çalhanoğlu'nun 30 Haziran 2024'te biten kontratı 2027 yılına kadar uzatılacak.

2021 yılında Milan'dan bedelsiz ayrılan 29 yaşındaki yıldız, İnter'e transfer olmuştu.

Milli oyuncu, İnter formasıyla çıktığı 82 karşılaşmada 11 gol attı, 19 da asist yaptı.

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