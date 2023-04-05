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Inter turu Milano'ya bıraktı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 00:33
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Inter ile Juventus berabere kaldı

Inter turu Milano'ya bıraktı
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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi Juventus, 83. dakikada Juan Cuadrado'nun golüyle öne geçti.

Bremer'in 90+4. dakikada ceza sahası içinde elle oynaması sonrası Inter penaltı kazandı.

Romelu Lukaku, 90+5'te penaltı noktasından skoru eşitledi.

Belçikalı oyuncu, golden sonra tribünlere yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Juventus ile Inter arasındaki rövanş maçı 26 Nisan günü Milano'da oynanacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.

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