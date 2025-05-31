Inter ile Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu dev maçta Inter 11'inde yer alıyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
INTER: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
7.dakikada Vitinha'nın yaptığı ortaya kimse dokunamadı.
10.dakikada Doue'nin uzaktan şutu kaleci Sommer'de kaldı.
11.dakikada Dembele soldan içeri girerek şutu çekti. Top Sommer'de kaldı.
12.dakikada Doue'nin pasında Hakimi boş kaleye ağlara gönderdi 1-0. Eski takımına gol atan Hakimi gol sevinci yaşamadı.
20.dakikada Doue'nin şutu Dimarco'dan sekerek ağlara gitti 2-0