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Inter'den Merih Demiral için Çalhanoğlu formülü

Milli yıldızımız Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olma yolunda.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:32
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Inter, Merih Demiral'ı resmen istiyor

Inter'den Merih Demiral için Çalhanoğlu formülü
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Atalanta forması giyen Merih Demiral'a Inter talip oldu. Ara transfer döneminde de milli oyuncuya talip olan Inter'in girişimlerini sıklaştırdığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki oyuncu için kiralık + 20 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi geri çevrilen Inter, bu kez farklı bir formül uygulayacak.

30 milyon euro'yu gözden çıkartacak İtalyan temsilcisi, transferi bitirmek istiyor.

İtalyan devi bu yüzden Hakan Çalhanoğlu'ndan Merih Demiral'ı ikna etmesi için yardım isteyecek.
Savunmada forma giyen Milan Skriniar ve Alessandro Bastoni'nin olası ayrılığı sonrası yerine Merih Demiral düşünülüyor.
Inter'in ilgisinden memnun olan 25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Atalanta, 2021 yazında Juventus'tan kiraladığı Merih'in bonservisini 21 milyon euro ödeyerek almıştı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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