Inter Miami Di Maria'nın peşinde

Editör: Ufuk Cingöz

2021'de Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa'da bekleneni verse de herkes tarafından eleştirilmişti. PSG ile sözleşme yenilemeyen ve Barcelona iddiaları tekrar doğsa da Arjantinli yıldız, kariyerini Amerika Ligi takımlarından Inter Miami'de sürdürecek. Bir iddia daha gündeme geldi.

MESSİ FAKTÖRÜ OYNAYACAK

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'ya göre Inter Miami, Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın peşine düştü. MLS takımının girişimlerini sürdürdüğü ifade ettiği haberde, Messi faktörü de önemli rol oynayacağı belirtildi. Bu sezon Juventus formasıyla Angel Di Maria, 40 maçta 8 gol ve 7 asist kaydetti.