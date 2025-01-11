Inter Miami, Neymar’a kapıyı kapattı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli’de devam eden Neymar’ın takımdan ayrılması bekleniyor. Sakatlık sorunları ile boğuşan Brezilyalı oyuncunun Messi ve Suarez’in formasını giydiği Inter Miami’ye transfer olacağı iddia edilmişti.

Ortaya çıkan iddialar sonrası ABD ekibinin hocası Javier Mascherano’dan açıklama geldi. Arjantinli teknik adam, Neymar’a kapıyı kapattı.

Mascherano, “Neymar hakkında konuşamayız çünkü transfer için herhangi bir fırsatımız yok. MLS'in maaş sınırı ile ilgili kuralları var. Bu yüzden şu anda Neymar'ı düşünmeye çalışmamız bile imkansız” dedi.

NEYMAR, MESSİ VE SUAREZ İLE YENİDEN BULUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Neymar, kariyerine ABD’de devam ederek Barcelona’da birlikte oynadığı Messi ve Suarez ile yeniden bir araya gelmek istediğini söylemişti. Brezilyalı futbolcu, “Messi ve Suarez ile yeniden bir araya gelmek inanılmaz olurdu. Onlar benim arkadaşım ve hala konuşuyoruz. Bu üçlüyü yeniden bir araya getirmek ilginç olurdu. Al Hilal'de mutluyum ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz" şeklinde konuşmuştu.

Brezilyalı oyuncunun Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle adı, sık sık eski takım arkadaşları Messi ve Suarez'in formasını giydiği Inter Miami ile anılıyor.