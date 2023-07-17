Inter Miami Sergio Busquets'i kadrosuna kattı

MLS ekiplerinden Inter Miami Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Inter Miami Sergio Busquets'i kadrosuna kattı

Editör: Barış Atakan

Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan MLS ekiplerinden Inter Miami, Sergio Busquets’i renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona’dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha Sergio Busquets ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferinin resmen açıklanması sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol yıldız, "Büyük heyecan duyduğum, özel ve heyecan verici bir fırsat. Inter Miami ile kariyerimde atacağım bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum. Geçen sene Barcelona ile buraya geldiğimde kulüpten etkilenmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve bu kulübü temsil etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

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