Inter Miami teknik direktörü Gerardo Martino istifa etti

62 yaşındaki Gerardo Martino, Inter Miami’ye kazandırdığı başarılarla dikkat çekti. Daha önce Arjantin ve Barcelona’yı çalıştıran Martino, 2023 yılında Phil Neville’in yerine geçerek Miami ekibinin başına geçti. Takımın başında ilk yılında Leagues Cup’ı kazanan deneyimli teknik adam, 2024 sezonunda ise Inter Miami’ye en yüksek puanı kazandırarak Supporters’ Shield zaferine ulaştırdı.

Martino, veda konuşmasında, “Bu özel kulüpte çalışmak benim için bir onurdu. Burada geçirdiğim zamanı her zaman hatırlayacağım. Kulüp yönetimine ve oyuncularıma teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı. Ancak takım, bu sezonun play-off turunda Atlanta United’a elenerek sezonu erken tamamladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR MASCHERANO MU?

Kulüp sahibi Jorge Mas, Martino’nun yerine geçecek ismin birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti. Adaylar arasında eski Barcelona ve Liverpool oyuncusu Javier Mascherano’nun adı öne çıkıyor. Mas, Lionel Messi’nin görüşlerine de başvurulduğunu ancak kararın tamamen kulüp yönetimine ait olduğunu vurguladı.

Messi’nin 2025’te sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak Mas, yıldız futbolcunun 2026 yılında kulübün yeni stadyumunda sahada olmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca Inter Miami, bu yılki MLS Supporters’ Shield zaferiyle gelecek yıl düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Inter Miami’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı ve Messi’nin bu süreçteki etkisi, futbol dünyasında büyük merak konusu olmaya devam ediyor.