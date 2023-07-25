Inter Miami'nin yeni kaptanı Lionel Messi

PSG ile sözleşmesi biten ve MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, takım kaptanı oldu.

Inter Miami'nin yeni kaptanı Lionel Messi

Editör: Ufuk Cingöz

Transfer olduğu Inter Miami'yle çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren Lionel Messi, takımın yeni kaptanı oluyor.

Takımın teknik direktörü Tata Martino yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin takımın kaptanı olacağını söyledi.

Arjantinli yıldız, Inter Miami'nin Leagues Cup'ta Cruz Azul'la oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olmuş ve kaptanlık bandını Galatasaray'ın eski oyuncusu De Andre Yedlin'den almıştı.

Paris Saint Germain'de kontratının sona ermesinin ardından Inter Miami'ye imza atan Messi'nin 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı kadrosuna katan Inter Miami de transfer çalışmları da bir yandan devam ediyor.

Japonya'daki kariyerini noktalayan Andres Iniesta'yla birlikte Luis Suarez, Inter Miami'nin gündemindeki isimler.

Bu isimlerin de takıma transfer olmasıyla beraber Messi'nin eski takım arkadaşlarının sayısı 4 olacak.

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