Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Javier Mascherano oldu

Inter Miami, Salı günü yaptığı açıklamayla Mascherano’nun takımın başına geçtiğini duyurdu. Eski takım arkadaşı Lionel Messi ile yeniden bir araya gelecek olan Mascherano, kulübün yeni hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacak. Kulübün önceki teknik direktörü Gerardo Martino, geçtiğimiz hafta kişisel nedenlerle görevinden ayrılmıştı.

Mascherano, duyuru sırasında yaptığı açıklamada, “Inter Miami gibi bir kulübü yönetmek benim için büyük bir onur. Kulübün güçlü altyapısı ve yüksek hedefleri beni etkiledi. Taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Kulüp ortağı David Beckham ise Mascherano’nun tecrübesine dikkat çekerek, “Hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlükte gösterdiği azim ve bilgiyle takımımıza liderlik edeceği için çok heyecanlıyız,” dedi.

MESSİ VE ESKİ BARÇA YILDIZLARI İLE BİRLİKTE

Mascherano, Inter Miami’de sadece Messi değil, aynı zamanda eski Barcelona yıldızları Jordi Alba, Luis Suárez ve Sergio Busquets ile de çalışacak. 40 yaşındaki teknik adam, oyunculuk kariyerinde defansif orta saha ve stoper pozisyonlarında görev aldı ve dünya çapında tanınan bir isim oldu.

Futbola 2003’te River Plate’de başlayan Mascherano, kariyerine Corinthians, West Ham ve Liverpool’da devam etti. 2010 yılında Barcelona’ya transfer olan yıldız futbolcu, Katalan ekibiyle La Liga ve Copa del Rey’i beşer kez, Şampiyonlar Ligi’ni ise iki kez kazandı.

2018’de Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’a transfer olan Mascherano, kariyerini 2020’de Estudiantes’te noktaladı. Arjantin Milli Takımı’nda ise 2003-2018 yılları arasında 147 kez forma giyerek Messi’den sonra en çok milli olan oyuncu unvanını kazandı. 2008’de kaptanlık görevini üstlenmiş, bu görevi üç yıl boyunca sürdürmüştü.

INTER MİAMİ’NİN BAŞARILI SEZONU VE HEDEFLERİ

2024 sezonunda MLS rekoru olan 74 puan toplayarak taraftarlarını sevindiren Inter Miami, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na davet edilmişti. Ancak playofflarda, Atlanta United’a karşı evinde aldığı sürpriz mağlubiyetle şampiyonluk hayallerine erken veda etti.

Mascherano’nun liderliğinde Inter Miami’nin, hem yerel hem de uluslararası arenada başarılarını artırması hedefleniyor.