İtalya Serie A'nın 12. haftası Derby della Madonnina heyecanı yaşandı.

Inter ile Milan arasındaki tarihi rekabete sahne olan derbi maçı San Siro'da toplam 75.562 seyirci takip etti.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan'ın Pulisc'in golüyle Inter'i 1-0 mağlup ettiği ve Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı vuruşundan yararlanamadığı nefes kesen mücadelede 8 milyon 649 bin 494 Euro'luk rekor hasılat elde edildi.

Bu rakam, iki takım arasında oynanan derbi tarihinin en yüksek bilet hasılatı olarak kayıtlara geçti.