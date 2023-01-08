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Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber. Inter'e Monza freni

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Monza deplasmanında galibiyeti son anda kaçırdı

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 08:09
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Inter, Monza deplasmanından 1 puanla ayrıldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber. Inter'e Monza freni
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Monza ile Inter 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi Monza'nın gollerini 11. dakikada Patrick Ciurria ve 90+3. dakikada Luca Caldirola atarken, Inter'in golleri 10. dakikada Matteo Darmian ve 22. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Inter puanını 34'e, Monza ise 18'e çıkardı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve  yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

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