Inter rengini belli etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük finale doğru geri sayım başladı. 31 Mayıs’ta Münih’teki Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek Inter ve Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunun zirvesi için mücadele edecek. Turnuvada dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Inter, maça alışılmış lacivert-siyah formasıyla değil, sarı renkteki üçüncü formasıyla çıkacak. Simone Inzaghi’nin öğrencileri, ev sahibi statüsünde olmayan takım olarak alternatif formayı tercih etmek zorunda kalırken, PSG sahaya kendi mavi iç saha formasıyla çıkacak.

İtalyan gazeteciler Mirko Gervasio ve Pasquale Guarro'nun bildirdiğine göre, bu tercih renk benzerliği nedeniyle zorunlu hale geldi. PSG'nin klasik mavi formasıyla Inter’in lacivert-siyah çizgili forması televizyonda ve sahada ayırt edilemez hale gelebileceği için sarı forma kararı alındı. Bu tercihin, Inter’in bu sezon sarı forma giydiği maçlardaki performansına da etkisi olabilir.

Inter, sarı formayla çıktığı dokuz maçta yedi galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Feyenoord galibiyetleri dikkat çekiyor. Ancak Monza deplasmanındaki 1-1’lik beraberlik ve Bologna’da Orsolini’nin röveşatasıyla gelen 1-0’lık yenilgi, formanın her zaman uğurlu olmadığını da hatırlatıyor.

Kale arkasında ise dikkat çeken başka bir renk şöleni yaşanacak. Inter’in kalecisi Yann Sommer turuncu formayla, PSG’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma ise yeşil formayla sahada yer alacak.

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter, Manchester City karşısında klasik formasıyla mücadele etmiş ancak kupayı İngiliz ekibine kaptırmıştı. Tarihinde oynadığı diğer final maçlarında da genellikle lacivert-siyah forma tercih eden Inter, sadece 1965’te farklı bir yol izlemiş ve beyaz üzerine iki yatay şeritli özel bir formayla sahaya çıkmıştı.

PSG ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyor. Fransa temsilcisi, daha önce 2020’de finale yükselmiş ancak Bayern Münih’e 1-0 yenilmişti.

İki dev kulübün karşılaşacağı bu final, sadece teknik kapışma değil, aynı zamanda forma tercihlerinin ve geçmişin de sahaya yansıyacağı bir mücadele olacak.