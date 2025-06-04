Inter skandal iddialarla çalkalanıyor

Inter skandal iddialarla çalkalanıyor

İtalyan Serie A ekiplerinden Inter, Calciopoli'den bu yana İtalyan futbolundaki en büyük mali skandalla suçlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en büyük takımlarından biri olan Inter "Calciopoli" davasının ardından en büyük mali skandallarından birine karıştı.

"HAYALİ SPONSORLUKLA 300 MİLYON EURO"

Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup olarak hezimet yaşayan Inter'in 2016-2019 yılları arasında Asyalı şirketlerle bağlantılı hayali sponsorluklardan yaklaşık 300 milyon Euro aldığı iddia ediliyor. Bu fonların Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmek için kullanıldığı iddia edilirken, diğer kulüplere de benzer suçlardan dolayı ağır yaptırımlar uygulandı. İşin içinde mafya bağlantısının olduğu da iddialar arasında.

Avrupa futbolunu sarsan bu skandal sırasında İtalyan Futbol Federasyonu'nun da tepki göstermediği, hatta Inter'in yaptırımlardan kurtulmasına yardımcı olduğu söyleniyor. Serie A şampiyonluğunu da Napoli'ye kaptıran Inter'i sıkıntılı günler bekliyor.

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