İnter ve Milan’ın yeni stadyum planı tehlikede mi?

Inter ve Milan, yeni stadyumlarını inşa etmek amacıyla San Siro ve çevresindeki arazileri satın almak için resmi bir teklif sundu. Ancak bu süreç, Milano Savcılığı’nın bölgenin satışının kamu maliyesine zarar verip vermeyeceğini incelemek üzere soruşturma başlatmasıyla durakladı. Satışın kulüplere avantajlı koşullarda gerçekleştirilmesi halinde kamu zararına yol açabileceği endişesi, süreci daha da karmaşık hale getirdi.

MAROTTA’DAN AÇIKLAMALAR: “YATIRIMCILAR BEKLEYEMEZ”

Giuseppe Marotta, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa’da son 10 yılda 153 yeni stadyum yapıldığını ve bunlardan sadece üçünün İtalya’da bulunduğunu belirtti. Marotta, İtalya’daki bürokratik engellerin projeyi yavaşlattığını vurgulayarak, yatırımcıların beklemeye tahammülü olmadığını ifade etti. Inter ve Milan’ın stadyum için büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğunu söyleyen Marotta, devletin bu süreçte herhangi bir destek sağlamamasını da eleştirdi.

AC Milan ve Inter'den ortak stadyum projesi

İNTER VE MİLAN’IN 2030 HEDEFİ

Marotta, yeni stadyumun 2030 yılına kadar tamamlanmasını umduklarını dile getirdi. Ancak mevcut bürokratik süreçlerin bu hedefi riske attığını belirten Marotta, gerekli izinlerin bir an önce alınmaması halinde projenin tamamen iptal edilebileceğini ima etti. Inter ve Milan’ın sabrının tükenmekte olduğu ve alternatif planların gündeme gelebileceği belirtiliyor.