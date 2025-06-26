Inter ve Monterrey son 16'da!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter ve Monterrey son 16 turuna kaldı.



Lumen Fileld Stadı'nda oynanan maçta Inter, Arjantin ekibi River Plate ile karşılaştı.



Inter, maçın 72. dakikasında Francesco Esposito ve 90+3'te Alessandro Bastoni'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rose Bowl Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Japonya temsilcisi Urawa Red ile Meksika ekibi Monterrey ile karşılaştı.

Monterrey, 30. dakikada Nelson Deossa, 34. dakikada German Berterame, 39. dakikada Jesus Corona ve 90+7'de yeniden German Berterame'nin golleriyle mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.



E Grubu'nda 7 puanla lider Inter oldu. 5 puanlı Monterrey son 16 turuna yükseldi.



Rıver Plate 4 puanla 3. sırada yer alırken, Urawa Red ise turnuvayı puansız tamamladı.