Inter ve Monterrey son 16'da!

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Inter ve Monterrey son 16'da!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda maçlar sona erdi. Son 16'ya İtalyan devi Inter ve Meksika ekibi Monterrey kalırken, River Plate ile Urawa Red ise turnuvaya veda eden takımlar oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter ve Monterrey son 16 turuna kaldı.

Lumen Fileld Stadı'nda oynanan maçta Inter, Arjantin ekibi River Plate ile karşılaştı.

Inter, maçın 72. dakikasında Francesco Esposito ve 90+3'te Alessandro Bastoni'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rose Bowl Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Japonya temsilcisi Urawa Red ile Meksika ekibi Monterrey ile karşılaştı.

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Monterrey, 30. dakikada Nelson Deossa, 34. dakikada German Berterame, 39. dakikada Jesus Corona ve 90+7'de yeniden German Berterame'nin golleriyle mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

E Grubu'nda 7 puanla lider Inter oldu. 5 puanlı Monterrey son 16 turuna yükseldi.

Rıver Plate 4 puanla 3. sırada yer alırken, Urawa Red ise turnuvayı puansız tamamladı.

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