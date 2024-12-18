İnter'de Barella'nın durumu belirsizliğini koruyor

İtalya’nın yıldız futbolcusu Nicolo Barella, Lazio ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle bugün İnter Milan antrenmanına tek başına çıktı. Teknik direktör Simone Inzaghi, Barella'nın yarın Udinese ile oynanacak Coppa Italia maçında görev almayacağını açıkladı.

İtalyan gazeteci Matteo Barzaghi'nin haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, yarın yapılacak tıbbi tetkikler için tekrar kontrol edilecek. Barella'nın ne zaman tam anlamıyla iyileşeceği ise henüz belirsiz. Antrenman sahasında yalnız çalışan Barella'nın, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Como maçında da yer alamaması ihtimali bulunuyor.

İnzaghi, Barella'nın yokluğunda orta sahada eksikliği gidermek için muhtemelen Davide Frattesi'yi tercih edecek. İnter, Coppa Italia’nın Son 16 Turu’nda Udinese ile Giuseppe Meazza Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Barella’nın eksikliği, takımın bu maçta ciddi bir kayıp yaşamasına sebep olacak.

Barella’nın sağlık durumu hakkında daha net bilgiler, perşembe günü yapılacak tıbbi muayenelerin ardından ortaya çıkacak. Ayrıca, önümüzdeki 2024 yılı için İnter’in Cagliari ile oynayacağı son maçta, Barella’nın takıma katılma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan, savunma oyuncusu Francesco Acerbi’nin de 28 Aralık’taki Cagliari maçında takıma döneceği konuşuluyor. İnterli futbolseverler, takımın savunmasındaki eksiklikleri Acerbi’nin geri dönüşüyle giderebileceğini umut ediyor.

Fransa Milli Takımı’ndan Benjamin Pavard ise bu yılki maçlarda yer almayacak. Pavard, Ocak ayında Atalanta ile Riyad’da oynanacak maça kadar iyileşmeyi hedefliyor.