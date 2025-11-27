Serie A'da Milan karşısında aldığı 1-0 derbi yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olan Inter'de üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle tartışmaların merkezinde Lauturo Martinez ile Hakan Çalhanoğlu yer aldı.

CHIVU MADRID'DE TESCİLLEMİŞ OLDU

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Chivu, takımda kritik rol üstlenen iki lider oyuncuyu Atletico Madrid maçında peş peşe kenara alarak performans düşüşlerini resmen tescillemiş oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TOP KAYIPLARI ARTTI

Haberde özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun son iki maçtaki top kayıplarının Inter’in yediği gollerde doğrudan pay sahibi olduğuna dikkat çekilirken; Milan derbisinde yaptığı hatalı pasın Pulisic’in golüne zemin hazırladığı, Atletico Madrid karşılaşmasında ise Sommer’ın yediği ilk golün yine tecrübeli oyuncunun kritik bölgede kaptırdığı topla başladığı ifade edildi.

INTER'İN DÜŞÜŞÜNDE BAŞROL OYNADI

Regista rolünde oynayan milli futbolcunun merkez bölgede yaptığı bu top kayıplarının Inter savunmasının dengesini bozduğu ve rakiplerin hızlı hücumlarına zemin hazırladığı belirtildi.

Sezon başında ligde gol krallığı yarışına giren ve Şampiyonlar Ligi'nde de takımını taşıyan Hakan Çalhanoğlu’nun bu düşüşünün Inter'in genel performansını etkilediği kaydedildi.

15 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Yine de bu sezon Inter formasıyla toplam 15 maça çıkan Hakan Çalhanoplu 6 gol, 3 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkı sundu.