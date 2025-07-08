Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Galatasaray'a transfer olmak istediği haberleri üzerine Inter Hakan Çalhanoğlu için bir bonservis bedeli belirledi.

BONSERVİS 30 MİLYON EURO

Di Marzio'nun haberine göre İtalyan devi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 30 milyon euro'nun altında bir fiyata satmayacaklarını Galatasaray'a bildirdi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen ancak PSG'ye farklı kaybeden Inter'den milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu takımın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Galatasaray'ın gündemindeki Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol, 8 asistlik performans gösterdi.