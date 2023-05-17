Inter'den Hakan Çalhanoğlu için flaş karar. Milli yıldız takımda kalacak mı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor.

İtalyan ekibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon bitecek olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Bu sezon Inter'in Şampiyonlar Ligi macerasının en önemli adamlarından olan Hakan'ı Çizme ekibi, kaybetmek istemiyor.



HAKAN VE ARKADAŞLARI İSTANBUL'DA

Milli futbolcu Inter forması ile 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası zaferi yaşarken, bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması ile sahne alacak. Hakan Çalhanoğlu transferinden bu yana Inter formasıyla 91 maçta forma giyip 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.