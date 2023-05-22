Inter'den Inzaghi açıklaması

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin geleceği belli oldu.

Inter'den Inzaghi açıklaması

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi için karar verildi. Inter'in CEO'Su Giuseppe Marotta, hakkında daha önce ayrılık haberleri çıkan Inzaghi'nin gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi.

INZAGHİ KALACAK
Marotta, "Simone Inzaghi, dokunulmaz. Geleceği hiçbir zaman risk altında olmadı ve son dönemdeki performansları sayesinde şimdi daha da güçlü. Inzaghi, gelecek sezon da takımın başında olacak, bu yüzde yüz garanti. Inzaghi kalıyor" sözlerini sarf etti.

FİNALDE RAKİBİ CİTY'LE
2021 yılından bu yana Inter'de görev yapan Simone Inzaghi'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu sezon ligde dördüncü sırada bulunan Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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