Inter’e gençlik aşısı: İlk transfer imzayı attı

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Inter’e gençlik aşısı: İlk transfer imzayı attı

Şampiyonlar Ligi’ni yaşlı kadrosuyla kaybeden Inter, takımı gençleştirmek adına ilk adımı attı. İtalyan devi Dinamo Zagreb'ten 21 yaşındaki Petar Sucic'i kadrosuna kattı.

Şampiyonlar Ligi finalinde 30 yaş üstü kadroyla mücadele eden Inter, takımın yaş aralığından dolayı dinamik kalamadığı için eleştiri alıyordu. Yeni sezon öncesi gençleştirme operasyonuna başlayan Inter ilk hamlesini yaptı.

Inter, Dinamo Zagreb forması giyen Sucic'i 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.

Inter'in sıradaki transferi Marsilya forması giyen Luis Henrique olacak. İtalyan devi, Brezilyalı kanat oyuncusunu şehre getirdi. Kısa süre içerisinde 23 yaşındaki oyuncunun da transferinin açıklanması bekleniyor.

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