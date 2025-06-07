Inter'in başına geçeceği iddia edilmişti! Jose Mourinho'dan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Inter'in başına geçeceği iddia edilmişti! Jose Mourinho'dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'in başına geçeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, bu konu hakkında bir açıklama yaparak son noktayı koydu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Jose Mourinho için son olarak Inter sesleri yükselmeye başlamıştı. Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'e döneceği yönündeki iddialar üzerine Portekizli teknik adamdan açıklama geldi.

İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

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"BÜYÜK BİR YALAN"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jose Mourinho, Londra'da Ali Koç ile sarı-lacivertli kulüpteki durumunu görüşecek.

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