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Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı

Inter'in eski golcüsü Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bırakıp basketbola başladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 22:19
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Inter'in eski Arjantinli golcüsü Palacio 40 yaşında futbolu bırakıp basketbola başladı

Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı
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Arjantinli golcü Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı.

40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi.

2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.

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