Inter’in Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu. Galler maçında sakatlanmıştı

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Inter’in Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu. Galler maçında sakatlanmıştı

A Milli Takım’ın Galler ile oynadığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu için Inter’in planı belli oldu. İtalyan devinin yıldız oyuncuyu bir süre dinlendirebileceği belirtiliyor.

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçında da forma giyememişti.

Inter forması giyen milli futbolcu Karadağ maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım cumartesi ligde Verona’ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu bir kez daha sağlık kontrolünden geçireceği ve Verona maçında oynayıp oynayamayacağının bu kontrolden sonra belli olacağı belirtildi.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu Verona maçında tedbiren dinlendirmesi de seçenekler arasında.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, 30 yaşındaki futbolcuyu dinlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçıyla sahaya sürebilir.

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