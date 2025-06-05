Inter’in yeni hocası belli oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Inter’in yeni hocası belli oluyor

Inter, Inzaghi’nin yerini Fabregas ile doldurmaya hazırlanıyor. İspanyol teknik direktör ve İtalyan kulübü arasında görüşmeler sürüyor.

Şampiyonlar Ligi’ni finalde kaybeden Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi ile yollarını ayıran hazırlanıyor.

İtalyan devi Inzaghi’nin yerine Cesc Fabregas’ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor. Como’da başarılı bir sezon geçiren Fabregas, teklife sıcak bakarken sözleşmesinin devam ettiği İtalyan kulübünün ikna edilmesi planlanıyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Cesc Fabregas ile Inter bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar son kararı vermek üzere Perşembe günü tekrar bir araya gelecek. Haberde İtalyan kulübü Como’nun ise Fabregas’ın kalması konusunda ısrar ettiği ve şu ana kadar teknik direktörünü bırakmaya yeşil ışık yakmadığı kaydedildi.

Fabregas, bu sezon Como’nun başında 38 Serie A maçında 13 galibiyet 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

Son Haberler
Elindeki satırla dehşet saçtı
Elindeki satırla dehşet saçtı
TEM Otoyolu’nda kamyonet alev topuna döndü
TEM Otoyolu’nda kamyonet alev topuna döndü
İzmirlilerin en rahat ettiği ilçe! Huzur bulduklarını söylüyorlar
İzmirlilerin en rahat ettiği ilçe! Huzur bulduklarını söylüyorlar
Cezaevlerinden ilk tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi yürürlükte
Cezaevlerinden ilk tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi yürürlükte
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi