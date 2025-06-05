Inter’in yeni hocası belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’ni finalde kaybeden Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi ile yollarını ayıran hazırlanıyor.

İtalyan devi Inzaghi’nin yerine Cesc Fabregas’ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor. Como’da başarılı bir sezon geçiren Fabregas, teklife sıcak bakarken sözleşmesinin devam ettiği İtalyan kulübünün ikna edilmesi planlanıyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Cesc Fabregas ile Inter bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar son kararı vermek üzere Perşembe günü tekrar bir araya gelecek. Haberde İtalyan kulübü Como’nun ise Fabregas’ın kalması konusunda ısrar ettiği ve şu ana kadar teknik direktörünü bırakmaya yeşil ışık yakmadığı kaydedildi.

Fabregas, bu sezon Como’nun başında 38 Serie A maçında 13 galibiyet 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.