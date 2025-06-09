Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu

İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Ruman çalıştırcı Chivu, Inter ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek kontrata imza attı.

INZAGHI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan ve mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan İtalyan çalıştırıcı Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığını 3 Haziran'da duyurmuştu.

cristian-chivu-1314208photogallery.jpg

Son Haberler
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Cipin takla anı yürekleri ağza getirdi!
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu
Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu