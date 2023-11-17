Internal Shower nedir? Internal Shower iç organ duşu nasıl yapılır faydaları neler?

Detoks uygulamalarından biri olan Internal Shower yani iç organ duşu son dönemde popüler detokslardan oldu. Sindirim sisteminin temizlenmesine yönelik yapılan Internal Shower iç organ duşu Google arama motorunda sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Internal Shower nedir? Internal Shower iç organ duşu nasıl yapılır faydaları neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Internal Shower nedir? Internal Shower iç organ duşu nasıl yapılır faydaları neler?

Sabah aç karnına içilen Internal Shower detoks kürü sindirim sisteminin rahatlatılmasına yönelik bir uygulama. Internal Shower iç organ duşu uygulamasına ilişkin tüm ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Internal Shower nedir? Internal Shower iç organ duşu nasıl yapılır faydaları neler?

INTERNAL SHOWER İÇ ORGAN DUŞU NEDİR?

Internal Shower diğer adıyla iç organ duşu, sindirim sistemini temizliyor ve harekete geçiriyor. Sabah aç karnına içerek mideden başlayıp tüm sindirim sisteminde rahatlık ve hafiflik sağlıyor.

Internal Shower kürü düz bir karına sahip olmayı vadediyor.

INTERNAL SHOWER KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

- Yarım limon suyu

- 1 bardak su

Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım limon suyunu sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin.

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Sabah aç karnına bu karışımı içtiğinizde 2-3 içinde beklenen sonucu alabilirsiniz.

Bu kürü 2 hafta uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

Chia tohumunun içerisinde çok fazla su tutabiliyor ve 100 gramında 35 gram yüksek lif içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketliliğini artırıyor ve sindirim sisteminiz düzenli çalışıyor.

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