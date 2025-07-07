İnternernetten satılan zayıflama ilaçları öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sibutramin Tespit Edildiİnternet üzerinden kolayca satın alınabilen zayıflama ilaçları ve bitkisel çaylar, sağlığı tehdit eden ciddi riskler barındırdı.

Uzmanlar, bu ürünlerin "doğal" ve "bitkisel" olarak pazarlanmasına rağmen, içeriğinde gizlenen ölümcül tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.

Bilimsel Araştırmalar Alarm VeriyorYeditepe Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, internetten temin edilen 11 farklı zayıflama ürünü yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemiyle analiz edildi. Sonuçlar şoke edici: İncelenen ürünlerin üçünde sibutramin tespit edildi.

Sibutramin, iştah kesici etkisiyle obezite tedavisinde bir dönem kullanılan sentetik bir molekül. Ancak, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler, bu maddenin kardiyovasküler risklerinin kilo verme faydalarından daha ağır bastığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı, bu olayların ardından sibutramin içeren ilaçların ruhsatlarını iptal ederek piyasadan toplattı. Ancak, araştırma sonuçları, bazı firmaların bu yasağı hiçe sayarak ürünleri yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye devam ettiğini gösterdi.

Uluslararası uzmanlar da sibutramin tehlikesine dikkat çekti.

ABD’de Washington Kilo Kontrolü ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Domenico Rubino, sibutraminin kalp krizi ve felç riskini artırdığını belirtti:

“Obezite tedavisi için geliştirilen bu madde, ciddi yan etkileri nedeniyle 2010 yılında birçok ülkede yasaklandı. Ancak, internet üzerinden satılan ürünlerde hala kullanılıyor olması, halk sağlığı için büyük bir tehdit.”

İngiltere’de Ulster Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alex Miras ise, sibutraminin psikolojik etkilerine vurgu yaptı:

“Bu madde, serotonin ve noradrenalin gibi nörotransmitterler üzerinde etki ederek iştahı baskılıyor, ancak bu süreçte psikoz ve depresyon gibi ruhsal sorunları tetikleyebilir. Özellikle gençlerde akademik performansı ve muhakeme yeteneğini olumsuz etkiliyor.”

Almanya’da yapılan bir çalışma, internetten satılan Çin menşeli zayıflama kapsüllerinde sibutramin tespit edildiğini ve bu ürünlerin kullanıcılarında ciddi yan etkilere yol açtığını bildirdi.

Deutsches Ärzteblatt International dergisinde yayınlanan bir makale, bu tür ürünlerin kontrolsüz kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Benzer şekilde, Food and Chemical Toxicology dergisinde yayınlanan bir başka araştırma, zayıflama çaylarında etiketlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler, ağır metaller ve mikrobiyolojik bulaşmaların bulunabileceğini ortaya koydu.

SİBUTRAMİN’İN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sibutramin, serotonin ve noradrenalin geri alımını inhibe ederek tokluk hissi sağlıyor ve enerji harcamasını artırıyor. Ancak, bu etkiler ciddi sağlık riskleriyle gölgeleniyor.

Kardiyologlar; Sibutraminin kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon ve hatta ani ölümle ilişkilendirildiğini belirtti:

“Bu madde, özellikle kalp hastaları için ölümcül bir risk taşıyor. İnternetten satın alınan ürünlerde doz kontrolü olmadığı için, kullanıcılar farkında olmadan yüksek miktarda sibutramin alabiliyor.”

Uzmanlar, tüketicilerin bilinçli davranarak güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalarını ve sağlığı riske atan mucizevi vaatlere kanmamalarını tavsiye etti.

Sonuçİnternetten satılan zayıflama ilaçları ve çaylar, hızlı kilo verme hayali sunarken, içeriğinde gizlenen sibutramin gibi yasaklı maddelerle kullanıcıların hayatını tehlikeye atırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu ürünlerin kalp hastalıklarından ruhsal bozukluklara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkça ortaya koydu.