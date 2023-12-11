İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar

Yeni yıl yaklaşırken birçok üründe zamların kapıya dayandı. Türk Telekom internet fiyatlarının 1 Ocak’ta zamlanacağı ortaya çıktı. İşte 1 Ocak sonrası internet fiyatları…

KAYNAK: Haber Merkezi
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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 1

Türk Telekom'un 1 Ocak’tan itibaren internet fiyatlarına zam yapacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok internet sağlayıcı ve operatör, tarife ücretlerine zam yaptı.

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 2

Türk Telekom da en son ekim ayında bir fiyat güncellemesi yaparak şu anda kullanımda olan tarifeleri duyurdu.

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 3

Ancak 1 Ocak itibariyle internet fiyatları için bir zam daha yapılacağı ortaya çıktı.

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 4

1 Ocak 2024 itibari ile satışa açık tarifeler- Limitsiz paketler (Bireysel-İşyerim)

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 5

Satışa kapalı tarifeler – Akıllı paketler

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 6

Satışa kapalı tarifeler – ADSL paketler

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İnternet 1 Ocak'ta zamlanıyor. İşte tüm fiyatlar 7

DİĞER ÜCRETLER

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “1 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, ​nakil, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.“

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