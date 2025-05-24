İnternet alışverişinde iade süreci sil baştan değişiyor! Artık zorunlu olacak... Tarihi de belli oldu...

Ticaret Bakanlığı yeni bir değişikliğe imza attı. Bakanlık tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikler ile tüketicilerin iade masrafı ödememesi sağlanacak ve şirketlere yüklenen sorumluluklar yüklenecek. Tüketicilerin haklarını ihlal etmeye yönelik uygulamalar ise ortadan kalkmış olacak.

TÜKETİCİYE MASRAF YOK

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacağı belirtildi. Düzenlemenin detayı ise şu şekilde oldu;

“Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.

Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez.

İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise iade için öngörülen taşıyıcıya ilişkin bilgiye ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.”

1 OCAK 2026'DA RESMEN BAŞLAYACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinde geçerli olacak.