Elektronik ödeme güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme yolda. Dolandırıcılığa karşı ek güvenlik sağlaması amacıyla kredi kartı ve elektronik ödeme araçlarına biyometrik doğrulama ekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE SES TANIMA KORUMASI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bankalar tarafından kredi kartı ve elektronik ödeme araçlarında artık müşteri kimliklerine yüz, parmak izi, ses ve göz taraması gibi biyometrik doğrulama unsurları eklenecek. Özellikle akıllı telefon kullanmayan ve dolandırıcıların hedefindeki 65 yaş üstü vatandaşlar için ses tanıma gibi özel çözümlerin de devreye girmesi bekleniyor.

Yeni sistemle birlikte kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi veya kopyalanması yöntemiyle yapılan işlemler engellenmeye çalışılacak.

Öte yandan yetkililer vatandaşları dolandırıcılara karşı korumak için sık sık kimlik ve bankacılık bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarıyor.